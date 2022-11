Os sérvios chegaram ao ataque com um cruzamento de Tadić para Mitrović, que foi interceptado pelo goleiro Alisson, aos 24 minutos.

Em um lançamento forte de Thiago Silva para Vinícius Jr., aos 26 minutos, Milinković-Savić chegou antes e impediu o chute do brasileiro. Posteriormente, Raphinha recebeu de Lucas Paquetá e chutou cruzado no canto esquerdo. Entretanto, a bola saiu com pouca velocidade e facilitou para a defesa adversária.

Em um ótimo contra-ataque, aos 40 minutos, Vinícius Jr. ganhou do defensor Milenković, mas foi atrapalhado na hora da finalização e a bola acabou saindo pela linha de fundo.

SEGUNDO TEMPO

Em uma subida de Neymar Jr., aos 3 minutos da segunda etapa, o meio-campo Gudelj foi advertido com cartão amarelo por uma falta dura no jogador do Brasil. Na cobrança, o atacante chutou na barreira e a bola saiu pela linha de fundo.

Alex Sandro protagonizou a melhor chance até então, em um forte chute na trave, aos 14 minutos. Richarlison abriu o placar, aos 17 minutos, aproveitando uma sobra da defesa do goleiro após chute de Vinícius Jr, em uma jogada iniciada por Neymar Jr.

Momentos depois, Lukić tomou cartão amarelo por reclamar de uma entrada de Thiago Silva em Tadić. Em um golaço, Richarlison ampliou o placar, de voleio, depois de dominar o passe de Vinícius Jr, aos 28 minutos.

Neymar Jr. foi substituído aos 34 minutos, por Antony, e saiu de campo chorando. Logo depois, passou por um tratamento com gelo no tornozelo.

O técnico Tite fez alguns testes: Fred no lugar de Lucas Paquetá; Rodrygo no lugar de Vinícius Jr.; e Gabriel Jesus entrou no lugar de Richarlison.

Após a partida, o autor dos dois gols declarou que espera estar focado para as demais partidas. Com o resultado, ele marcou 19 vezes pela seleção em 37 jogos. “No intervalo, eu falei que só precisava de uma bola para finalizar”, explicou Richarlison.

“Essa bola chegou. Durante a semana eu falei que era difícil furar o bloqueio deles. Estou acostumado com esse tipo de jogo na Inglaterra, onde as equipes jogam um pouco fechadas”, continuou o atleta que atua no Tottenham.