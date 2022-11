Representando o município de Vilhena, a Secretária Municipal de Assistência Social, Cristiane Del Pino, participou do II Encontro Estadual da Vigilância Socioassistencial, nos dias 23 e 24, em Porto Velho.

O evento, coordenado pela Secretaria de Estado da Assistência e do Desenvolvimento Social (Seas), contou a presença de representante da Secretaria Nacional da Assistência Social, Paulo Eugenio Clemente Junior, a primeira-dama do Estado e Titular da Seas, Luana Rocha, e representantes das secretárias de assistência social de vários municípios do Estado.

“O objetivo do evento foi promover troca de experiencia, debates, apresentações e aprendizados sobre o e sobre processo de aperfeiçoamento da vigilância socioassistencial. E Vilhena está na frente de vários municípios do Estado no atendimento de vigilância socioassistencial, e estou feliz de ter participado dessa troca de experiencia no encontro, juntamente com uma das técnicas da Vigilância Sanitária da Prefeitura, Euzangela Campo”, destacou Cristiane del Pino.

Vigilância Socioassistencial – produz boletins com reflexões sobre a situação de vulnerabilidade social, sendo responsável ainda, pelo monitoramento da incidência das situações de violência, negligência e maus tratos, abuso e exploração sexual, que afetam famílias e indivíduos, com especial atenção às crianças, adolescentes, idosos e pessoas com deficiência; identificação de pessoas com redução da capacidade pessoal, com deficiência ou em abandono; identificação da incidência de vítimas de apartação social, que lhes impossibilite a autonomia e integridade, fragilizando sua existência; monitoramento dos padrões de qualidade dos serviços de Assistência Social, com especial atenção àqueles que operam na forma de albergues, abrigos, residências, semirresidências, moradias provisórias para todas as faixas etárias, entre outros.