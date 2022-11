O Ministério Público de Rondônia (MP) obteve condenação de homem denunciado por ameaça, sequestro e cárcere privado contra sua ex-mulher.

A denúncia, realizada em maio de 2022, trata do caso ocorrido no segundo semestre de 2021, no município de Cerejeiras, no qual o acusado teria praticado contra sua ex-companheira os crimes de ameaça, descumprimento de medida protetiva, violência psicológica contra a mulher, tentativa de estupro, estupro e cárcere privado.

Conforme destacou o MP na Ação Penal, o denunciado, por não aceitar o término do relacionamento, teria realizado por diversas vezes, inclusive na frente dos filhos do casal, ameaças, ofensas, humilhações, chantagens, e ainda isolado e agredido física e sexualmente sua ex-cônjuge.

A sentença, proferida nesta quarta-feira (23/11), condenou o réu a 38 anos, 9 meses e 15 dias de reclusão e 03 anos, 8 meses e 20 dias de detenção em regime fechado.

Além de reclusão e detenção, o réu foi condenado a pagar a título de indenização, o valor de um salário-mínimo para a vítima, em relação a cada um dos crimes pelo qual foi condenado, totalizando 14 salários-mínimos.