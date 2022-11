Na tarde desta sexta-feira, 25, policiais civis de Vilhena, Colorado do Oeste e Cerejeiras, fizeram incursões em diversos endereços em cumprimento de mandado de busca e apreensão em residências de Vilhena.

A operação visa o andamento das investigações do assassinato do vereador Thiago Vieira, de Colorado do Oeste. (Leia mais AQUI, AQUI, AQUI, AQUI, AQUI).

De acordo com informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, as investigações seguem em sigilo sob a responsabilidade da delegacia de Colorado do Oeste.

Contudo, o delegado Maikon Douglas Pereira, que conduzia as equipes, disse à reportagem que estava substituindo um colega e não poderia dar informações sobre as buscas realizadas em Vilhena.