“Homenagem sincera da Câmara de Vereadores de Chupinguaia”. Com estas palavras, os parlamentares do município aprovaram, na última sessão ordinária, o projeto de lei nº 2781, que dispõe sobre a denominação do Prédio do Legislativo como “Palácio Eliezia e Fernando Lima”.

De autoria do vice-presidente da Casa de Leis, Denilson Ramos da Cruz, o projeto aprovado, por unanimidade, homenageia o casal de empresários Fernando Machado de Lima e Eliezia Ribeiro de Lima, que morreu de forma trágica num acidente de trânsito na BR-364 em 3 de dezembro de 2021. Na ocasião, dois filhos do casal sobreviveram por milagre.

A prefeita Sheila Mosso, secretários municipais e familiares do casal marcaram presença na sessão legislativa.

De acordo com o projeto, a homenagem se justifica já que Fernando e Eliezia eram empresários que ajudaram no desenvolvimento do município.