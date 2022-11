Flori Cordeiro Júnior (Podemos) está apto para ser diplomado como novo prefeito em cerimônia que ocorrerá na próxima sexta-feira, 2 de dezembro, em Vilhena (leia mais AQUI).

Na manhã desta sexta-feira, 25, a Justiça Eleitoral publicou sentença que trata da aprovação das contas de campanha, que também envolve Aparecido Donadoni (PP), vice-prefeito eleito.

A aprovação das contas é requisito essencial para a diplomação e exercício do mandato.

Na sentença, a juíza eleitoral Liliane Pegoraro Bilharva destacou que “ constitui a prestação de contas um importante aliado da Justiça Eleitoral na busca por oferecer ao cidadão a maior transparência possível no pleito eleitoral, de forma a garantir que a vontade popular ocorra dentro dos salutares parâmetros da legalidade e publicidade, aferindo perenemente a lisura das arrecadações e gastos das campanhas eleitorais” e que “em consonância com o parecer emitido pela analista técnica (ID 111168097), entende este juízo não haver indícios de falha comprometedora da regularidade do conjunto das contas, uma vez que as receitas e gastos realizados na campanha foram devidamente acobertados por documentação hábil”.

