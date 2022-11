A deputada estadual Rosangela Donadon (União Brasil) reinaugurou nesta quinta-feira (24), junto com o prefeito de Pimenta Bueno, o delegado Arismar Araújo de Lima e a secretária de Assistência Social e Trabalho, Cíntia Iara Ferrari Araújo de Lima, o Centro de Convivência da Terceira Idade do município.

A cerimônia de reinauguração também contou com a presença do presidente da Câmara de Municipal de Vereadores, Cássio Herinque Manhami Coradi Ribeiro, de secretários, vereadores e do empresário Eugênio Odilon Ribeiro da Ciclo Cairú que sempre tem contribuído com o desenvolvimento do município e também dos idosos que estavam felizes com a revitalização do local.

A obra de revitalização foi realizada graças a recursos destinados pela deputada Rosangela Donadon com objetivo de garantir melhorias de infraestrutura necessárias para o atendimento aos idosos que participam de projetos desenvolvidos pelo centro de convivência melhorando assim a qualidade de vida da população de Pimenta Bueno.

Rosangela Donadon destinou R$250 mil para a obra de reforma e revitalização do Centro de Convivência da Terceira Idade e R$410 mil para construção de um estacionamento e calçada do local que atende a terceira idade.

“Foi uma alegria, uma satisfação participar da cerimônia de reinauguração do Centro de Convivência da Terceira Idade de Pimenta Bueno. Nossos idosos merecem um local digno com infraestrutura para realizar os encontros e eventos, pois eles já contribuíram muito com o desenvolvimento do município. Agradeço ao prefeito Arismar Araújo de Lima e sua equipe, que está de parabéns pelo trabalho em prol de Pimenta Bueno”, disse Rosangela Donadon.

A deputada aproveitou a oportunidade e parabenizou o município de Pimenta Bueno pelos 45 Anos de emancipação Política e administrativa. “Feliz aniversário Pimenta Bueno. Cidade acolhedora que é formada por um povo guerreiro e trabalhador. Contem sempre com o meu apoio é um prazer contribuir para o desenvolvimento do município e para melhorar a qualidade de vida da nossa querida população”, falou a deputada.