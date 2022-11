Na manhã deste sábado, 26, em contato com redação do Extra e Rondônia, a família de Rosane Antunes Rodrigues, de 45 anos, que está internada no Hospital Regional de Vilhena (HRV), com diagnóstico de trombose pulmonar, pede ajuda para custear exames que ela precisa fazer com urgência.

De acordo com Claudeir da Silva Gomes, genro, de Rosane, conversou com reportagem e disse que ela está internada aproximadamente 15 dias, e além da trombose, apareceu um sangramento da válvula do coração.

Contudo, em um exame de raio x foi detectado pelo médico o surgimento de um problema no esôfago, e foi solicitado com urgência dois exames mais detalhados que o Sistema Único de Saúde (SUS) não realiza, e o valor é de aproximadamente R$ 3 mil.

Todavia, a família não dispõe dessa quantia para realizar os exames, e pede ajuda da comunidade para arrecadar fundos e assim fazer os exames necessários.

Quem puder ajudar com qualquer valor o Pix é 522 178 922 15 (CPF) Rosane Antunes Rodrigues. Mais informações (69) 99964-1109, Claudeir da Silva Gomes, genro de Rosane.