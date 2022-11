Neste domingo, 27, um motociclista foi vítima de dois homens armados que o interceptaram e roubaram sua motoneta Honda Biz 110i, de cor vermelha, placa OHL-2931/Vilhena.

De acordo com informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, a vítima relatou aos policiais militares, que trafegava pela Avenida Melvin Jones, quando na esquina com a Rua 102-05, no bairro Moises de Freitas, foi interceptado por dois homens em uma moto Bros de cor escura, o garupa apontou uma arma de fogo tipo revólver e ordenou que ele parasse e entregasse o veículo.

Após se apossar do veículo, os bandidos fugiram tomando rumo ignorado.

Foram feitas buscas, mas nenhum suspeito foi localizado nem a motoneta tomada no assalto.