Os 17 parquinhos playgrounds que o deputado Ezequiel Neiva destinou ao município de Vilhena estão sendo instalados.

No último sábado o deputado vistoriou os playgrounds instalados na Praça da avenida Rondônia, no Setor 19; na praça do Bairro Bodanese, e praça do Residencial Cidade Verde II.

O deputado afirmou que Vilhena passa por uma transformação e disse estar honrado em fazer parte dessa história. “Logo as 17 praças do município estarão contempladas com os parquinhos playgrounds, garantindo espaços adequados para a diversão das crianças.

Ezequiel Neiva falou sobre a satisfação de poder contribuir com o desenvolvimento da cidade. “Destinamos R$ 750 mil para a construção de 17 parquinhos; cerca de R$ 1 milhão para a construção de três campos de futebol com gramado sintético; R$ 480 mil para a compra de 300 contêineres para a coleta seletiva de lixo, aproximadamente para R$ 3 milhões para a Educação entre outros investimentos”, detalhou.