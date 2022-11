Chegaram as tão esperadas férias escolares… E agora?! Você já deve ter notado que as crianças enjoam fácil de seus brinquedos, principalmente as menores. Afinal, elas mudam de foco rapidamente – e, logo, a brincadeira é outra.

É por isso que brinquedos reciclados são uma ótima ideia: além de você dar um novo propósito para algo que seria descartado, ainda pode criar um monte de engenhocas que vão deixar as crianças entretidas a tarde inteira! Para os incitantes em DIY (faça você mesmo, ou do it yourself, em inglês), Cleanipedia separou algumas ideias superdivertidas de brinquedos recicláveis que são fáceis de fazer.

Os brinquedos reciclados são uma alternativa econômica e sustentável para entreter as crianças, além de incentivar a imaginação e a criatividade. Algumas ideias mais fáceis de fazer incluem tambores com latas de alumínio, pinos de boliche ou pés de lata com uso de barbantes. Pode parecer que essas brincadeiras já estão ultrapassadas, mas quem disse que diversão tem idade?

Algumas dessas dicas envolvem o uso de cola-quente e outros objetos perigosos para os pequenos. Essas, é recomendado que você, guardião, faça sozinho. Mas para as ideias de brinquedos recicláveis que envolvem apenas muito papel e tinta? Aproveite para chamar a criançada, porque a brincadeira vai começar cedo!

Carrinhos de plástico

A primeira dica é para reaproveitar embalagens de plástico. Como já sabemos, esse é um dos materiais com processo de biodegradação mais longos e, por isso, acabam sendo grandes responsáveis por poluição urbana. Assim, se você quiser incluir ainda mais práticas sustentáveis na sua vida, preferia usar marcas que já usam plástico reciclado em suas embalagens e que possuem fórmulas biodegradáveis.

Brinquedos com garrafa pet

Apesar de o plástico ser um dos maiores vilões para o planeta, a maioria também pode ser reciclada. Aí entra a segunda dica: brinquedos feitos com garrafas pet! Além de reutilizar um produto de difícil decomposição, o processo de transformar as garrafas em um carrinho de brinquedo pode ser uma brincadeira em si!

Uma ideia é fazer um “cai-não-cai”, aqueles brinquedos típicos das infâncias dos anos 2000. Basta fazer vários furinhos no meio da garrafa e inserir palitinhos coloridos em posições diferentes, criando uma rede. Depois, é só retirar a tampa do topo e usar uma bolinha – de grude, de papel, de madeira… o que você quiser! – para iniciar a diversão.

Brinquedos com sucatas

Qualquer objeto de metal que não tem mais utilidade pode ser considerado sucata. Ou seja, todas as latas que você compra no supermercado – de refrigerante, de molho de tomate, de leite Ninho, de alimentos em conserva… – e joga fora logo depois de consumir seu conteúdo. Há diversos tipos de brincadeiras que podem vir de simples latinhas de alumínio.

Pinball de papelão

O papelão está se tornando um dos materiais mais presentes nas nossas vidas. Há quem já escolha se livrar das sacolas plásticas quando vai ao supermercado e opte por carrear as compras em caixas de papelão, por exemplo – isso sem contar as compras online, que quase sempre são entregues nesse tipo de embalagem. Mas não se esqueça: papelão também polui e também precisa ser reciclado! E que tal começar montando um pinball?

Basta escolher uma caixa grande e comprida e, utilizando tesoura, cola e criatividade, criar rampas com inclinações variadas por dentro. Você pode usar os pedaços de papelão que fechavam a caixa ou reutilizar outros materiais. Então, é só escolher outra bolinha e pronto!