A taxa média de juros do rotativo do cartão de crédito avançou 8,8 pontos percentuais em outubro, na comparação com setembro, e atingiu 399,5% ao ano, segundo dados apresentados nesta segunda-feira (28) pelo BC (Banco Central).

De acordo com as estatísticas monetárias e de créditos da autoridade monetária, as taxas do rotativo apresentam uma variação de 52,1 pontos percentuais no acumulado deste ano e de 57,3 pontos percentuais nos últimos 12 meses. Com a escalada, o patamar é o maior desde agosto.

Com a evolução da taxa média de juros do cartão, um consumidor que cair no rotativo com uma dívida no valor de R$ 1.000 terá que desembolsar R$ 3.995 para quitar o saldo devedor com o banco após um ano.

O rotativo do cartão é uma das modalidades de crédito mais acessadas em momentos de dificuldade. No caso do uso parcelado do recurso, a tarifa média cobrada aos consumidores foi de 184,5% em outubro, patamar 1,1 ponto percentual inferior ao apurado em setembro.