Rondônia dá mais um grande passo no desenvolvimento econômico, com a instalação da primeira indústria de jeans da região Norte, que irá refletir na geração de 800 empregos diretos.

O anúncio será oficializado pelo governador Marcos Rocha nesta terça-feira, 29, apresentando o investimento de R$ 20 milhões no município de Porto Velho.

Os produtos fabricados na matriz em Goiânia são comercializados em muitos estados do País, e, a partir de 2023, passarão a ser produzidos também em Porto Velho, podendo atender toda a região Norte.

O governador de Rondônia, Marcos Rocha reforça que a instalação da indústria irá representar um importante empreendimento na geração de novos empregos ao Estado. “Temos realizado ações que fortalecem o crescimento econômico do Estado. A chegada desta indústria é mais um importante passo para o crescimento da industrialização em Rondônia e, dessa forma, alavancar ainda mais nossa economia e, consequentemente, gerar mais empregos”, disse.

O anúncio oficial do investimento da indústria têxtil será às 10h, no auditório Jerônimo Garcia Santana, no Palácio Rio Madeira, sede do executivo estadual. A instalação da fábrica de jeans no município de Porto Velho vai movimentar a economia, não só com a injeção do investimento inicial de 20 milhões, mas tornando Porto Velho um dos “eixos” de compra do mundo têxtil.