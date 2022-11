O delegado da Polícia Civil do Espírito Santos, André Jaretta, confirmou nesta segunda-feira (28) que o adolescente que atirou em duas escolas do município de Aracruz e deixou quatro mortos e ao menos 12 feridos era simpatizante do nazismo.

“Em uma investigação preliminar, podemos dizer que ele era simpatizante de ideias nazistas, mas não confrmamos que ele fazia parte de nenhum grupo de internet com objetivos nazistas”, afirmou o delegado.

A polícia também investigará o a conduta do pai do jovem, que é policial. Segundo as investigações, o jovem passou dois anos manuseando as armas que pertenciam ao pai para ter mais familiaridade com os objetos antes de executar a ação nas escolas. A apreensão ocorreu na sexta-feira (25) por voltas das 14h na casa de praia da família. No primeiro momento, disse a polícia, o jovem teria negado a autoria do ato.

O delegado detalhou ainda, durante a coletiva, que o adolescente se aproveitou da saída dos pais da casa para pegar duas armas do pai e sair em direção às instituições. Além disso, segundo Jaretta, o jovem almoçou com os pais após a tragédia.

“O pai e a mãe saíram uma hora antes dele para ir ao centro de Aracruz fazer compras e isso demandaria tempo, então, ele aproveitou esse momento para cometer o atentado. Ele se apossou de objetos no interior da casa, em especial das duas armas de fogo. Depois, cobriu as placas dos veículos”, diz o delegado André.

Após os ataques, ele retornou para casa e encontrou os pais. “Ele reage naturalmente, como uma rotina comum da família, almoçam e vão a uma segunda casa”, diz a investigação. A polícia disse também que os pais teriam conhecimento sobre o atentado, mas não sabiam da autoria.

O adolescente disse aos policiais que teria sofrido bullying. “Isso foi alimentando esse sentimento de ódio. Ele fazia acompanhamento com psicólogo e psiquiatra.” Ele era instrospectivo, falava pouco com a família, disse a polícia.

Em relação à dinâmica das ações, a polícia diz ainda que ele decidiu que no momento em que tivesse oportunidade se apossaria de duas armas de fogo na casa para cometer esse atentado em duas escolas mais próximas de sua casa.