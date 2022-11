A Polícia Rodoviária Federal (PRF) em Rondônia, entre os dias 25 e 27 de novembro, realizando atividades de patrulhamento ostensivo ao longo das rodovias federais que cortam o Estado, apresenta as seguintes entregas à sociedade:

COMBATE AO CRIME

Foram registradas 16 ocorrências criminais sendo 04 na Delegacia 01 de Porto Velho, 03 na Delegacia 02 em Ji-Paraná, 05 na Delegacia 03 em Ariquemes e 04 na Delegacia 04 em Vilhena.

Nossa equipe tirou de circulação 02 espingardas calibre 32 e 01 revólver calibre 38 com 05 munições, além de recuperar 03 motocicletas com restrição de furto/roubo.

FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO

As equipes policiais realizaram mais de 320 autos de infração (239 com e 85 sem abordagem), com destaque às infrações de ultrapassagem (25), não utilização de cinto de segurança (19) e descanso do motorista profissional (06). Além disso, foram realizados 434 testes de alcoolemia, mostrando que mantém-se íntegra em seus deveres legais, em especial, no cumprir e fazer cumprir a legislação e as normas de trânsito, no âmbito de suas atribuições, bem como em executar a fiscalização de trânsito e assegurar a livre circulação nas rodovias federais.

SEGURANÇA VIÁRIA

Apenas durante esses 03 dias, um total de 2360 pessoas foram consultadas e mais de 2000 veículos foram fiscalizados. Essas atividades visam, principalmente, mudanças comportamentais necessárias à redução de acidentes e à preservação da vida.

INTEGRAÇÃO

Cabe destaque para a operação integrada entre a Polícia Rodoviária Federal (PRF) e o Núcleo Integrado de Inteligência de Fronteira (NIIF) na recuperação de três motocicletas durante a mesma ocorrência. O fato foi registrado na sexta-feira (25) na cidade de Guajará-Mirim.

SOLIDARIEDADE

Para coroar o final de semana com um grande ato de empatia, no sábado (26), foi realizada a segunda edição do Mega Treino Solidário, que consistiu em uma manhã repleta de atividades físicas coordenadas pelo Mega Treino Funcional (@megatreinofuncional), a fim de estimular a arrecadação de leite para o Núcleo de Apoio à Criança com Câncer (@nacc_ro).

DESTAQUE

Em Ariquemes, na tarde de ontem (27), dois indivíduos foram abordados durante atividade de policiamento ostensivo. No decorrer das atividades, o condutor do veículo foi preso por uso de documento falso e falsidade ideológica. Ao se chegar à identidade verdadeira do cidadão, constatou-se mandado de prisão em aberto por tráfico de drogas, além de verificar ser um indivíduo com diversas passagens, dentre elas, por explosão a banco. O passageiro também possuía diversas passagens de assalto a banco e uso de documento falso. Ambos foram encaminhados à Polícia Judiciária estando à disposição da Autoridade Policial.