Na manhã desta segunda-feira (28), o deputado estadual Alex Silva esteve no Instituto Laboratorial Criminal da Superintendência de Polícia Técnico-Científica de Rondônia (ICL/POLITEC-RO), para realizar a entrega oficial de consumíveis para o microscópio eletrônico de varredura (MEV) e centrais de ar-condicionado.

Os bens foram adquiridos por meio de emenda parlamentar de Alex Silva destinada ao instituto no valor aproximado de R$54 mil reais, e na entrega o deputado foi recebido pelo diretor da unidade, o perito criminal Danilo Reis, acompanhado pelos servidores Francisco Clayton, Carolina Diniz, Carolina Azevedo, Maria Lima, Danieli Boeri e Andressa Guedes.

O parlamentar contou que, no momento da entrega do investimento, foi possível verificar o significativo apoio prestado à perícia criminal rondoniense, especialmente por ser o Instituto Laboratorial Criminal, o único do Estado responsável pela análise definitiva de substâncias com suspeita de serem entorpecentes, além da detecção de substâncias em matrizes biológicas (sangue, urina, fígado, entre outros) e dos exames de resíduos de arma de fogo por meio do microscópio eletrônico de varredura.