A Festa de Confraternização dos Jornalistas de Rondônia acontece neste sábado, 03, no clube da OAB em Porto Velho a partir das 11h.

O evento conta com o patrocínio oficial do melhor chopp, Coronel Church, que será servido aos participantes junto com uma deliciosa feijoada, ao som do cantor Silvinho Santos, filho do saudoso jornalista Silvio Santos/Zé-Katraka, com o melhor do pop rock, MPB e do DJ Evaldo Gonçalves.

O evento é destinado somente a integrantes da comunicação rondoniense, como jornalistas, radialistas, repórteres, editores de imagens, cinegrafistas, fotógrafos, redatores, assessores de imprensa, entre outros profissionais da mídia rondoniense. A entrada será de 3 quilos ou mais de alimentos não perecíveis por pessoa.

APOIADORES

O evento já está em sua 8ªedição, ficou dois anos sem acontecer devido a pandemia da Covid-19. Organizada pelo grupo de whatsapp União dos Jornalistas, a confraternização só está sendo possível de ser realizada por meio de seus apoiadores: OAB/RO, Fiero, Fecomércio, primeira-dama Ieda Chaves, prefeito Hildon Chaves, Toca do Coelho, senador Confúcio Moura, vereadores Everaldo Fogaça e Marcelo Reis, GC- Grupo Cesar Cassol- Energia e Calcário, Banda do Vai Quem Quer e Jirau Energia e Eclipse Motel e empresária e ativista social Lena Assis.