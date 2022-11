A BR-376 está totalmente interditada na altura do município de Guaratuba (PR) desde a noite de segunda-feira (28).

A rodovia foi atingida por deslizamento de terra, que fez com que diversos carros ficassem soterrados. Além disso, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) confirmou ao menos uma morte — o corpo foi localizado pelas autoridades, mas não teve a identidade revelada.

Importante via para o escoamento da produção agropecuária brasileira, a BR-376 liga Dourados, no interior de Mato Grosso do Sul, a Garuva, em Santa Catarina. Cruzando a Região Metropolitana de Curitiba (RMC), ela serve como o principal caminho entre o Paraná e os portos catarinenses — como São Francisco do Sul, Navegantes, Itajaí e Itapoá —, que carregam carnes e grãos.

A região onde ocorreu o deslizamento tem sofrido com chuvas em excesso. Condição que, aliás, deve prosseguir pelos próximos dias. Em Guaratuba, por exemplo, a previsão do tempo indica para um acumulado de água de 96 milímetros somente para esta terça-feira. Para quarta (30) e quinta-feira (1º), a expectativa é para mais 60 milímetros e 32 milímetros, respectivamente.

Em boletim divulgado às 7h21 desta terça, a Arteris Litoral Sul, concessionária responsável pela gestão da via, afirma que não há previsão para liberação para o tráfego em nenhum dos sentidos. Dessa forma, a própria empresa divulga uma rota alternativa, partindo de Curitiba e indo até Navegantes, no litoral catarinense.

Além de policiais da PRF, agentes da Defesa Civil, do Corpo de Bombeiros e funcionários da concessionária trabalham no local onde houve o deslizamento de terra. Eles atuam para desobstruir a estrada e, principalmente, atender eventuais vítimas.

Vídeos e fotos mostram o deslizamento de terra na BR-376

O deslizamento de terra na BR-376 tem causado comoção nas redes sociais. No Twitter, por exemplo, internautas registram preocupação com o ocorrido. Nesse sentido, os termos “BR-376” e “PR e SC” aparecem entre os termos mais comentados da rede social no início desta manhã. Além da preocupação externada, há registros — em fotos e vídeos — de como ficou a via.

Prefeito escapou por pouco

Prefeito de Guaratuba, Roberto Justus afirmou, em vídeo divulgado em seu perfil no Instagram, que escapou por pouco da tragédia. No relato, o político, que destaca ter feito a gravação a partir de um posto de combustível em Garuva (SC), conta que viu o deslizamento de terra da BR-376 de perto. “Uma coisa horrorosa. A montanha veio abaixo e nos carregou para cima dos outros carros. Nós só estamos vivos por um livramento de Deus.”

“É muita terra e muita pedra que veio para cima de todos os carros”, contou o prefeito.