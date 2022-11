Na última sexta-feira, dia 18 de novembro, a FIMCA Vilhena realizou o segundo Experience Day, projeto pensado especialmente para alunos do ensino médio das escolas públicas e privadas de Vilhena.

O objetivo do evento foi trazer os alunos para um dia cheio de experiências com professores, coordenadores e acadêmicos da FIMCA Vilhena. Mais de 500 alunos passaram pela instituição distribuídos nos 3 períodos, manhã, tarde e noite. A FIMCA Vilhena disponibilizou ônibus e vans para que os alunos e professores das escolas pudessem se deslocar até a instituição.

A primeira escola a chegar foi a Escola Maria Arlete Toledo, logo depois a escola Shirlei Ceruti e foram recebidos pelo coordenador da unidade FIMCA Vilhena, Wellington Nascimento Moura juntamente com coordenadores, professores e acadêmicos de vários cursos. Eles puderam experienciar técnicas aplicadas em aulas práticas, de enfermagem e fisioterapia.

Conheceram de perto todos nossos laboratórios como Anatomia Humana, Anatomia Animal, laboratórios de semiotecnica e semiologia. Experimentaram também, os laboratórios das engenharias, conhecendo os projetos e trabalhos dos acadêmicos. Tiveram experiências no tribunal do júri com professores e acadêmicos do curso de Direito. Fizeram atividades na quadra poliesportiva da FIMCA, com alunos da Educação Física, puderam conhecer um pouco de cada curso, agregando conhecimento e tirando dúvidas diretamente com nossos professores.

Para ajudar na escolha profissional do estudante do ensino médio as Faculdades Integradas Aparício Carvalho – FIMCA Vilhena, realiza anualmente o Experience Day, que consiste em proporcionar aos alunos através de amostras de profissões, atividades relacionadas a cada curso afim de ajudar os alunos a tomarem decisões conscientes e claras sobre suas escolhas profissionais do futuro.

O intuito do evento é conectar o estudante com algo que lhes atrai, fixar caminhos ou até mesmo abrir novos horizontes. A geração z como é chamada os jovens que nasceram entre 1995 a 2010 estão cada vez mais tecnológicos, são pessoas acostumadas a um ambiente conectados, abertos à inovação e à diversidade. E a FIMCA Vilhena está sempre ligada as mudanças, está sempre conectado com as novas gerações pois sabemos que, mais importante do que uma escolha profissional são as reflexões que movimentos como o Experience Day proporciona.

O Segundo Experience Day da FIMCA Vilhena foi um verdadeiro sucesso, recebemos alunos engajados, interessados com ensino superior e buscando um caminho afim de seguir suas conexões para trilhar um futuro profissional com qualidade e dedicação. A FIMCA Vilhena agradece a todas as escolas que abraçaram esse projeto, lembrando que quem quiser visitar a instituição mesmo que fora do evento a FIMCA está sempre de portas abertas para recebê-los.