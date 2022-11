Porto Velho foi a cidade escolhida para a instalação da primeira indústria têxtil de jeans da região Norte, no primeiro semestre de 2023.

A chegada de mais uma empresa reforça que o estado de Rondônia é o novo polo de negócios do Brasil e o coloca no eixo de compras de roupas da região Norte.

O anúncio foi feito nesta terça-feira, 29, durante solenidade no Palácio Rio Madeira, sede do Governo de Rondônia, com a presença de prefeitos, deputados estaduais e secretários. O investimento será de R$ 20 milhões para que a fábrica seja construída no setor Industrial da Capital.

“Fico muito feliz com o que está acontecendo, Rondônia está atraindo muitas empresas como essa de confecção de jeans, que vai gerar de 800 a mil empregos diretos, e mais de 10 mil empregos indiretos, proporcionando mais renda e qualidade de vida para a população. E isso é graças a Deus que nos dá sabedoria para tomar decisões e ao fortalecimento da nossa economia, pois nesses quatro anos trabalhamos muito, tornamos o nosso Estado triplo A em solidez fiscal, temos a menor taxa de desemprego da região Norte e a terceira menor do Brasil. Estamos deixando os municípios bem estruturados para o nascimento de novas empresas”, considera o governador de Rondônia, Marcos Rocha.

A indústria de jeans tem sede em Goiânia e atua há mais de 14 anos no mercado têxtil de jeans. Com a instalação em Rondônia, a previsão é confeccionar 200 mil peças por mês. ‘‘Encontramos em Rondônia a oportunidade de desenvolver o setor têxtil, escasso na região, e o apoio do governo, e o que queremos é valorizar ainda mais o Estado’’, afirma o proprietário da indústria, Elcimar Vidal.

ATRATIVO

O secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico (Sedec), Sérgio Gonçalves, pontuou que a instalação da indústria em Rondônia é reflexo de uma gestão inovadora que criou um programa de atração de investimentos. ‘‘O Invest Rondônia passou a existir na gestão do governador Marcos Rocha, e é uma grande ferramenta de geração de empregos e desenvolvimento econômico. Estamos acompanhando 56 projetos por meio do Invest, entre eles o da indústria de jeans. Fazemos um acompanhamento técnico, profissional, buscamos entender os desafios dos empresários e ajudá-los, e isso faz a diferença. Rondônia está no mapa dos investimentos no Brasil’’, avalia.

As decisões do Governo de Rondônia em fortalecer a economia tem deixado cada vez mais o Estado atrativo para instalação de novos negócios. No Estado, o setor público e privado caminham juntos impulsionando desenvolvimento econômico.

Rondônia registrou a abertura de 22.883 empresas nos 10 primeiros meses de 2022, segundo a Junta Comercial do Estado de Rondônia (Jucer), e de 2019 a 2022, foram mais de 88 mil. Neste mesmo período foram implantadas mais de 20 novas indústrias no Estado, e a partir de 2023 outras 28 indústrias já sinalizaram que irão se instalar em Rondônia, e juntas devem gerar mais de 11 mil empregos.