Na próxima legislatura estadual, que inicia dia 1º de fevereiro, o Parlamento de Rondônia, que conta com 24 vagas, terá a maior representatividade feminina em toda sua história.

Ao todo serão cinco deputadas estaduais, que representam diversas regiões do Estado e várias agremiações políticas. Em todo o grupo há apenas uma deputada reeleita.

A bancada feminina na Assembleia Legislativa contará com a presença de Rosangela Donadon (União Brasil – Vilhena), que está indo para seu terceiro mandato consecutivo, além das estreantes Ieda Chaves (União Brasil – Porto Velho), Gislaine Lebrinha (União Brasil – São Francisco do Guaporé), Taíssa Sousa (PSC – Nova Mamoré) e Claudia de Jesus (PT – Ji-Paraná).

Entre as quatro novas deputadas há uma ex-vereadora – a petista Claudia Jesus -, e uma ex-prefeita, Gislaine Lebrinha.

Por outro lado, Ieda Chaves tem experiência em gestão pública, tendo atuado como secretária de Ação Social em Porto Velho.

Apesar do aumento da representatividade para a próxima legislatura, o número de mulheres no Parlamento estadual está muito longe de ser proporcional ao eleitorado feminino, pois elas ocuparão pouco mais de um sexto das vagas no Legislativo e, no entanto, compõem mais de 50% do eleitorado rondoniense.