A Prefeitura Municipal de Vilhena, por meio da Secretaria Municipal de Educação – SEMED, iniciou no dia 11 de novembro o período da “Consulta Pública Educacional 2022” para os estudantes que, por algum motivo, estão fora da sala de aula e desejam ingressar na escola da rede pública municipal no ano letivo de 2023.

A consulta tem por finalidade conhecer aqueles que estão sem estudar e buscam retornar à escola no próximo ano de acordo com o inciso II do § 1º do Art. 5º da Lei Federal 9.394/1996 e aos que pretendem mudar de escola.

A Secretaria Municipal de Educação pretende traçar estratégias de abrangência, inclusão e excelência em atendimento no ensino público para o ano de 2023.

O portal da Consulta Pública Educacional 2022 estará disponível somente até hoje, os pais ou responsáveis pelos estudantes interessados em ingressar na rede municipal de ensino, podem clicar no banner da Consulta Pública Educacional 2022 em destaque no site oficial da Prefeitura de Vilhena ou clicar diretamente no link:

https://sites.google.com/view/consultapublica2022.

No site constam informações para o preenchimento correto do formulário com os dados dos estudantes e escolha a escola mais próxima de sua residência.

Para obter mais informações, os interessados podem ligar no telefone (69) 3321-4300 e falar com os técnicos sobre a consulta.