Em apenas um turno de serviço, três motocicletas tomadas em assalto foram recuperadas pelos Policiais Militares do 3º BPM em Vilhena, (leia mais AQUI e AQUI).

Duas delas foram localizadas na noite de 28 e a terceira por volta das 4 horas da manhã do dia 29.

Primeira recuperação

Após terem a informação de que duas motocicletas haviam sido roubadas na cidade, equipes policiais iniciaram averiguações em residências abandonadas ou frequentadas por usuários de entorpecentes. Em uma delas, com o portão aberto e rastro de moto, os policiais realizaram a averiguação e observaram que no terreno estava um dos veículos roubados.

Os militares da Patrulha Reforço perceberam que uma pessoa havia pulado o muro para casa ao lado, e então realizaram um cerco. O suspeito não atendeu a ordem de parada dada pelos policiais, estava aparentemente armado; sendo necessário o uso de arma de fogo pelos policiais, que o detiveram já na via pública.

Com o suspeito foi encontrado um revólver de air soft, três munições – sendo duas delas com as espoletas picotadas –, além de um estojo de simulacro. O agente também possuía um mandado de prisão da 2ª Vara Criminal da Comarca de Vilhena em desfavor dele.

Na residência foram encontrados dois cartuchos de calibre .38, uma porção de substância aparentemente entorpecente (maconha) com cerca de 4 gramas e duas porções de substância aparentemente entorpecente (pasta base de cocaína) de aproximadamente 8 gramas.

Com informações do conduzido, a segunda motocicleta foi localizada pelas equipes policiais às margens de uma estrada rural, próxima à BR 364, na altura do frigorífico da cidade.

Segunda recuperação veicular

Equipes policiais foram acionadas para atender uma ocorrência de furto de motocicleta, que estava guardada em um estabelecimento comercial. Com as informações da vítima, os militares iniciaram patrulhamentos e localizaram o veículo aos fundos de uma associação no bairro Alto Alegre.

Ao adentrar no local, o veículo foi localizado na sala do imóvel. Após varredura nos cômodos, o suspeito foi localizado em um quarto e estava dormindo. Ao ser surpreendido pelos militares, confessou ser o autor do furto. No local também foi encontrada uma caixa de som que foi furtada do mesmo comércio em que estava a motocicleta.

A vítima disse ainda que o suspeito furtou a quantia de aproximadamente R$ 120 que estava no caixa. Diante dos fatos o agente recebeu voz de prisão. O veículo e a caixa de som foram apresentados na Unidade Integrada de Segurança Pública.

>>>>>>>>>>Clique na imagem para ampliar>>>>>>>>>>