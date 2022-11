O prefeito eleito de Vilhena, Delegado Flori Cordeiro (Podemos), que será diplomado nesta sexta-feira (02) e tomará posse em 1º de janeiro de 2023, foi recebido pelo presidente da Assembleia Legislativa, Alex Redano (Republicanos), na tarde desta quarta-feira (30), na sede do Parlamento Estadual.

“Importante essa visita do prefeito eleito de Vilhena, uma das principais cidades de Rondônia, para mostrar a sua disposição de trabalhar em parceria e de construir uma relação institucional sólida com os poderes e instituições. Nosso gabinete está de portas abertas para acolher as demandas do prefeito e para trabalhar em conjunto, dentro das possibilidades”, destacou Alex Redano.

O prefeito eleito estava acompanhado dos vereadores Dhonatan Pagani (PSDB) e Samir Ali (Podemos). “Estamos nos preparando para, ao assumir, já iniciarmos de fato a nossa gestão, com trabalho efetivo. É fundamental que haja parceria e que possamos somar esforços com vereadores, o Legislativo Estadual, o Governo, a nossa bancada federal. Teremos dois anos de muito trabalho para darmos a resposta que a sociedade de Vilhena espera e precisa”, pontuou o prefeito.