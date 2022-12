A deputada estadual Rosangela Donadon (União Brasil), visitou nesta segunda-feira, 28, junto com o prefeito/professor José Ribamar (PSB), e o vereador Bula Spanhol, o Centro de Convivência do Idoso de Colorado do Oeste, e conferiu a execução da obra de climatização feita no centro.

A obra foi realizada graças a uma emenda parlamentar destinada pela deputada no valor de R$ 29 mil a pedido do ex-vereador Moacir Rodrigues.

Rosangela Donadon pode conferir durante a visita que o local agora climatizado oferece um ambiente agradável para os idosos que participam de atividades e confraternizações no Centro de Convivência.

“É uma alegria contribuir para melhorar o Centro de Convivência do Idoso. A climatização está proporcionando conforto e qualidade de vida para os idosos do município que merecem todo o carinho e respeito”, disse a parlamentar.

Durante a visita, a deputada conversou com a secretária de Desenvolvimento Social da Família e do Trabalho de Colorado do Oeste, Eliete Ferreira de Freitas e com a coordenadora do Centro de Convivência do Idoso, Vanuza Lima, que agradeceram ela por destinar a verba para a climatização do local e também aproveitaram a oportunidade para solicitar recurso para a construção de um refeitório com espaço aberto para a realização de eventos.

Eliete Ferreira e Vanuza Lima também presentearam Rosangela Donadon com um lindo artesanato produzido pelas idosas com orientação da professora Suzana Martins.

Rosangela Donadon agradeceu o presente e a gentileza delas, e recebeu o ofício. A parlamentar se comprometeu a analisar com carinho atenção o pedido da construção de um refeitório com espaço aberto para a realização de eventos e se colocou à disposição para trabalhar para melhorar a cada dia a qualidade de vida da população de Colorado do Oeste.

“Contem sempre com meu apoio. Meu objetivo é trabalhar em prol da população de Colorado do Oeste”, falou a deputada.