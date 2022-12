PRÊMIO MPRO

No último dia 22, o MINISTÉRIO PÚBLICO DE RONDÔNIA anunciou os vencedores das cinco categorias do 11º Prêmio MPRO de Jornalismo, na qual, o Jornal Eletrônico News Rondônia conquistou o 2º e 3º lugar na categoria Webjornalismo, com as matérias do jornalista Emerson Barbosa Afonso. A solenidade marcou a edição comemorativa pelo aniversário de 40 ANOS da Instituição, uma homenagem ao pioneirismo da produção jornalística local e uma reflexão sobre a importância do gênero reportagem. O prêmio marca mais um ano de sucesso do Jornal Eletrônico News que comemora 12 ANOS de atuação em Rondônia.



GWM

HÍBRIDO E ELÉTRICO

Convidadas pela GMW uma das maiores fabricantes de automóveis do mundo e mais nova Auto Tech do Brasil, com presença em mais de 170 países e mais de 65 mil funcionários, as irmãs empresárias POLIANA MIRANDA e LETÍCIA MIRANDA BELTRAME do renomado GRUPO GILBERTO MIRANDA em Rondônia, participaram no Rio de Janeiro/RJ, de elegante festa de apresentação do HAVAL H6, híbrido e elétrico, o primeiro lançamento da GMW no Brasil, um dos SUVs mais vendidos no mundo.

NATAL NA CASA & DECORAÇÃO

Registrei a atenciosa consultora de vendas Syndell Foli da moderna e elegante CASA & DECORAÇÃO em Cacoal, que recebeu a visita da linda e meiga filha Mariana durante o expediente na maior loja de móveis e decoração de Rondônia, que tem lindos showrooms com motivos natalinos para atender sua exigente clientela.

GÊMEAS VITÓRIA E REBECA

CLÁSSICOS DO MUNDO

As gêmeas deficientes visuais VITÓRIA e REBECA se apresentaram no Teatro Municipal de Cacoal, nos dias 26 e 27 de novembro, no espetáculo Show Musical Beneficente CLÁSSICOS DO MUNDO com apresentação dos talentosos artistas, barítono Alexandre Fonseca de Brasília/DF, soprano Lívia Lavorente e tenor Marco Dell’Acqua de Porto Velho/RO em prol do Núcleo de Apoio à Criança com Câncer – NACC. As gêmeas VITÓRIA e REBECA de Porto Velho/RO, encantaram e emocionaram com suas vozes maravilhosas, e o público aplaudiu de pé. Elas se apresentam com o NACC desde 2019. VITÓRIA e REBECA podem ser contratadas para inúmeros e diversificados eventos no estado de Rondônia, pelo (69) 99247-6103, com a mãe Elizabete.

ENCONTRO DE AMIGAS

No último dia 26, no Teatro Municipal de Cacoal, após o espetáculo Show Musical Beneficente CLÁSSICOS DO MUNDO encontrei com a amiga Sueli Aragão ex-prefeita da Capital do Café, elegante em um vestido longo.

VIAGEM EM NAVIO DE LUXO

A empresária Alessandra Stecca sócia proprietária da MILHAS Viagens e Turismo em Cacoal/RO, entre clientes de sua renomada empresa, os casais e amigos Ramiro Souza e Ana Lúcia Butisloff Lima, Timóteo Lange Filho e Regina Politano, Dulcinéia Muniz Nascimento e Antônio Carlos do Nascimento, e Janete Stocco e Diogo Moletta, durante viagem no INAUGURAL NORWEGIAN PRIMA para o lançamento de um navio de luxo, evento que reuniu 60 agentes de viagens do mundo todo. A MILHAS Viagens e Turismo oferece personalização de serviços nas viagens de seus clientes.

COMBONI ROSA E COMBONI AZUL

Nos últimos dias 26 e 27, a presidente Vera Bianchini da Associação Assistencial a Saúde São Daniel Comboni – ASSDACO, nos eventos Campanha COMBONI ROSA de prevenção ao câncer de mama, e COMBONI AZUL de prevenção ao câncer de próstata realizada pela equipe oncológica do Hospital São Daniel Comboni custeada pelos recursos alçados durante os leilões solidários e parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural – SENAR, com a participação de voluntários e apoio de toda a comunidade. Foi realizada ainda a Campanha do Colo do Útero promovido pelo SENAR.

A GIGANTE COSMOPOLITA

BIG APPLE

Meus sobrinhos José Ricardo Linhares Junior com a esposa Sarath Machado Linhares e o filho Joaquim, residentes há quatro anos na Flórida/EUA, em recente temporada em Nova York curtindo ainda um clima ameno.

CORRIDA SOCIAL ARPE

EM PROL DO CERNIC

No último final de semana em Cacoal/RO, aconteceu a 2ª Edição da CORRIDA SOCIAL ARPE, em prol do Centro de Reabilitação Neurológica Infantil de Cacoal – CERNIC. Participaram do evento 200 atletas e 50 colaboradores, nas modalidades dos 21 Km/ 14 Km e 7 Km, corrida Kids e corrida dos portadores de necessidades especiais.

CORRIDA BENEFICENTE

CERNIC

Meu irmão empresário José Ricardo Linhares participou com a esposa nutricionista Kelly Dantas Linhares, no último final de semana em Cacoal/RO, da 2ª Edição da CORRIDA SOCIAL ARPE, em prol do Centro de Reabilitação Neurológica Infantil de Cacoal – CERNIC.