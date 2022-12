Rogério dos Santos de Jesus, acusado de matar o servente de pedreiro Edson Ribeiro, de 41 anos, com 15 golpes de faca, no dia 26 de março de 2022, no centro de Colorado do Oeste, foi julgado no último no dia 25, e condenado a mais de 11 anos de reclusão, (leia mais AQUI e AQUI).

O julgamento durou mais de 10 horas. A defesa por sua vez, pugnou por reconhecimento da legítima defesa putativa, não reconhecido pelo Conselho de Sentença.

Contudo, o réu já tinha antecedentes criminais, e a pena imposta a ele foi de 11 anos e um mês de prisão em regime fechado, sem direito de recorrer em liberdade.