Acidente envolvendo um carro Fiat Strada pertencente ao Sistema de Água e Esgoto (SAAE) e um Hyundai HB 20, aconteceu na tarde desta quinta-feira, 1, no cruzamento da Avenida Liberdade com a Rua Domingos Lenhares, no centro de Vilhena.

De com informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, o condutor do Strada seguia pela Liberdade sentido 5º BEC, quando no cruzamento colidiu com o HB 20, que trafegava sentido Avenida José do Patrocínio.

Até o momento, não há informação se houve feridos.

A Polícia Militar de Trânsito (Ptran) foi chamada para registrar a ocorrência.