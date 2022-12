Em trabalho conjunto, membros do Corpo de Bombeiros do Paraná e funcionários da empresa responsável pela concessão de trecho da BR-376 deram início na tarde de quinta-feira (1º) ao trabalho de remoção de terra da via.

A rodovia foi atingida, na altura do município de Guaratuba (PR), por deslizamento na última segunda (28).

As ações após o deslizamento já duram mais de 70 horas. Até o momento, duas mortes foram confirmadas, além de seis feridos atendidos. As autoridades ressaltam, contudo, que as buscas por mais vítimas prosseguem. Imagens divulgadas pelo governo do Paraná mostram que veículos foram soterradas pela tragédia — inclusive, caminhões.

Fora o prosseguimento das buscas por eventuais vítimas, os bombeiros e a Arteris Litoral Sul, a concessionária que administra a via, trabalham para desbloquear a BR-376, que interliga Dourados, no interior de Mato Grosso do Sul, ao litoral de Santa Catarina, região que conta com portos atuantes no escoamento de grãos e proteínas animais produzidos pela agropecuária brasileira.

Nesse sentido, de desobstrução da via, o gabinete de crise instalado pelo poder Executivo paranaense avisou, no fim da tarde de quinta-feira (1º), que o sentido norte da rodovia já havia sido liberado para tráfego. O outro sentido — o norte — segue totalmente bloqueado, conforme divulgou a Arteris Litoral Sul já na manhã desta sexta. Não há, segundo a empresa, previsão para liberação.

“Quase todos os veículos pesados que estavam visíveis no deslizamento de terra foram removidos”

“O volume de terra é bastante elevado na pista sul, o que torna a operação sensível”, avisa a equipe de comunicação do governo do Paraná. “Com o emprego de guincho e maquinários pesados, foram realizadas intensas buscas na massa terrosa e quase todos os veículos pesados que estavam visíveis no deslizamento de terra foram removidos.”

Rotas alternativas à BR-376

Com o bloqueio permanecendo, a equipe da concessionária segue destacando rotas alternativas à BR-376 para o tráfego entre o leste catarinense e à Região Metropolitana de Curitiba (RMC). Pelo Twitter, a empresa informa, ainda, as opções de retorno para quem já estiver em alguma parte da rodovia.