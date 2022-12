Em nota oficial enviada à redação do Extra de Rondônia, a prefeitura de Vilhena, através da Fundação Cultural (FCV), informou que não haverá decoração natalina neste final de ano no município.

A previsão era que a instalação inicie nesta quinta-feira, 1º de dezembro (leia mais AQUI).

Conforme a nota, as paralisações no país prejudicaram e os equipamentos não seriam entregues em tempo hábil. Contudo, o valor, que seria destinado nos serviços, segue em caixa, e será utilizado na decoração do próximo ano.

O PROJETO

Na sessão ordinária de 18 de outubro passado, a Câmara de Vilhena aprovou R$ 613 mil destinado à FCV para contração de empresa especializada em serviço de decoração, montagem, desmontagem e instalação da decoração (lei mais AQUI).

>>> LEIA, ABAIXO, A NOTA NA ÍNTEGRA:

NOTA OFICIAL: DECORAÇÃO NATALINA

A Prefeitura de Vilhena e a Fundação Cultural de Vilhena, informam que não haverá decoração natalina no município no ano de 2022. Em novembro, foi aberto o processo licitatório, porém, devido às paralisações em todo o país, os equipamentos não seriam entregues em tempo hábil. O valor que seria destinado segue em caixa, e será utilizado na decoração do próximo ano.

A Prefeitura reitera que haverá ações natalinas para a comunidade, o Natal dos Sonhos, grande evento beneficente gratuito, será realizado no dia 17 de dezembro, na área do estádio Portal da Amazônia.