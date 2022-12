Nesta sexta-feira, 02, acontece mais um jogo do Brasil, e a Diip Bar preparou uma mega programação para toda a população vilhenense.

Durante o jogo, a Diip contará com dois ambientes, telão, diversas televisões, happy de chopp, rodada de tequila para as mulheres a cada gol do Brasil e quem estiver presente hoje no local ganha um ingresso de entrada amanhã.

O melhor, após o jogo, a programação continua com o show nacional de Mayke & Rodrigo, no ano de 2018 a dupla gravou o seu primeiro projeto, intitulado “Do Jeito Que É” em Goiânia, que contou com participações da dupla PH & Michel e do cantor Israel Novaes. No ano seguinte, mudaram-se de vez para a capital de Goiás.

Já em 2020, #OSomDoRolê dava nome ao segundo projeto de Mayke & Rodrigo. O EP conta com 4 faixas, entre elas “Camisa 10” e “Tadim do Seu Ex”, que ganharam destaques nas plataformas digitais na época.

No final do ano de 2021, em Goiânia, a dupla gravou “Na Boca do Povo”, novo projeto produzido por Willi Baldo, que conta com 16 faixas no total. As participações especiais ficaram por conta da dupla Fred & Fabrício, do grupo de pagode Kamisa10 e de Hugo & Guilherme, que se juntaram a Mayke & Rodrigo na música “Tentação”, somando mais de 9 milhões de streams nas plataformas.

Ao todo, a dupla rondoniense conta com mais de 1 milhão de ouvintes mensais no Spotify, além de totalizar mais de 20 milhões de streams na plataforma e 12,4 milhões de visualizações no YouTube.