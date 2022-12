Flori Cordeiro Junior (Podemos) e Aparecido Donadoni (PP), prefeito e vice eleitos na disputa suplementar de 30 de outubro passado (leia mais AQUI), foram diplomados na manhã desta sexta-feira, 2, no plenário da Câmara de Vilhena.

A diplomação foi organizada pela Justiça Eleitoral, que foi presidida pela juíza Liliane Pegoraro, representantes do Ministério Público, da Polícia e Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), entre outras autoridades municipais.

A magistrada iniciou a cerimônia afirmando que o a eleição foi conduzida de forma transparente, eficiente e correta, e destacou as ações das autoridades envolvidas no processo. “Parabenizo os eleitores porque a eleição demonstrou que os vilhenenses sabem exercer a democracia de forma ordeira, foram às urnas e elegeram seu prefeito e vice. Sendo assim, a diplomação de hoje os torna aptos a assumir o papel dos representes do povo e estejam cientes dessa responsabilidade. Vilhena precisa de governantes que se preocupem com os interesses da população e não com interesses privados”, destacou.

Após ser diplomado, Flori usou a tribuna da Casa de Leis para seu discurso, momento em que reafirmou o compromisso de trabalhar com honestidade e seriedade. “Uma única promessa que fiz durante a campanha e vim aqui para reafirmá-las: se depender de honestidade e seriedade, os senhores podem contar comigo. A vontade do povo vilhenense vem se expressar através de um documento. A partir do dia 1º de janeiro começam os trabalhos de mangas arregaçadas”, garantiu.

Ele também analisou os problemas que o município enfrenta. “São problemas em todos os setores. São décadas de desestabilização, reconhecidas até pelo próprio Poder Judiciário, que destruíram a organização superior da prefeitura. Isto parece ser um mero detalhe, mas não é: a situação política em Vilhena reflete na situação administrativa. Dia 1º, assumo a prefeitura, com muita vontade, contando com o apoio dos colegas de administração que são os senhores vereadores. Contem comigo para analisar os melhores interesses para os munícipes vilhenenses. Sou uma pessoa acessível e vou receber, com educação, as críticas que nos dirigirão”, finalizou.