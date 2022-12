Disse que vai voltar a falar com a imprensa depois que receber os relatórios do grupo de Transição.

“Sabia que não ia encontrar coisa boa. A partir das informações vamos começar a governar esse país”, afirmou.

Ministério da Pesca

O grupo técnico da Pesca vai propor a recriação do ministério, extinto em 2015. A devolução do status de ministério à Pesca foi uma das promessas de Lula durante a campanha.

Após a vitória de Lula, um grupo técnico da Pesca no âmbito do gabinete de transição foi criado com o objetivo de realizar um diagnóstico do setor, identificar riscos, fazer alertas, apontar ilegalidades e propor medidas para serem adotadas no início do governo, em janeiro de 2023.

Apesar de ser consenso entre os oito integrantes do grupo técnico, a recriação do ministério ainda gera divergências dentro do gabinete de transição.

O grupo de Agricultura, Pecuária e Abastecimento acredita que a Pesca deve seguir como uma secretaria dentro do Ministério da Agricultura.

A senadora Kátia Abreu (PP-TO) tem dito a jornalistas nos últimos dias que o grupo da Agricultura, do qual ela faz parte, deve recomendar a manutenção da Secretaria da Pesca na estrutura do Ministério da Agricultura.