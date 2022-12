A coordenação da equipe de transição de governo confirmou a nomeação de 16 novos membros para o grupo técnico (GT) da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Entre os indicados estão profissionais atuantes em entidades do setor agropecuário brasileiro.

É o caso, por exemplo, do diretor-executivo da Associação Brasileira dos Produtores de Algodão (Abrapa), Marcio Portocarrero. O mesmo ocorre com a gerente de relações institucionais da Organização das Cooperativas Brasileiras (OCB), Clara Pedroso Maffi; e o diretor de relações institucionais da Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA), Marcelo Medina Osório.

A lista relacionada a entidades segue com o presidente da Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carnes (Abiec), Antônio Jorge Camardelli; e o presidente da Associação de Produtores de Açúcar, Etanol e Bioenergia (Novabio) e do Sindicato da Indústria do Açúcar no Estado de Pernambuco (Sindaçúcar-PE), Renato Cunha.

Diretor do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), Miguel Ivan Lacerda também é outro a entrar para o GT da Agricultura escalado pela equipe de transição de governo. O mesmo ocorre com o empresário e produtor de sementes de soja Carlos Ernesto Augustin, membro da diretoria da Associação Brasileira de Sementes e Mudas (Abrasem).

Demais novos integrantes do GT da Agricultura da equipe de transição

Os nomes dos novos integrantes do GT da Agricultura foram publicados no Diário Oficial da União (DOU) da última quinta-feira (1º). As nomeações, destacadas como convidadas e voluntárias, foram definidas pelo vice-presidente da República eleito e coordenador da equipe de transição, Geraldo Alckmin.

Os outros nove membros recém-indicados para o grupo são, conforme destacado pelo Estadão Conteúdo, os seguintes:

Arno Jerke Junior, ex-diretor da Conab e ex-coordenador técnico do Instituto CNA; Cósam de Carvalho Coutinho, ex-adido agrícola em Moscou, fiscal federal agropecuário e ex-diretor do Departamento de Sanidade Vegetal do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa); Dalton Gomes Martins, funcionário da liderança do PSD na Câmara dos Deputados; Eduardo de Souza Martins, ex-presidente do Ibama; Fernando Olinto Meireles; Gereissat Rodrigues Almeida, ex-diretor do Departamento de Assistência Técnica e Extensão Rural da Secretaria de Agricultura Familiar; Gerson Luiz Mendes Teixeira, ex-presidente da Associação Brasileira de Reforma Agrária; José Carlos Vaz, ex-secretário de Política Agrícola do Ministério da Agricultura do governo Dilma Rousseff; Manoel Moacir Costa Macêdo, ex-chefe-geral da Embrapa Costeiros.

