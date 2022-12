O acidente aconteceu por volta das 16h de sexta-feira, 2, na RO-391, rodovia que liga a BR-364 a cidade de Chupinguaia, aproximadamente 10 quilômetros do distrito do Guaporé.

De acordo com informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, a Polícia Militar (PM) do Guaporé recebeu informação que um caminhão carregado de gado havia tombado as margens da rodovia e que havia vítima no local.

De imediato a guarnição foi ao local e constatou a veracidade da informação, e averiguou que o condutor estava preso embaixo da cabine do veículo.

Uma ambulância foi prestar socorro e ao chegar no local uma técnica em enfermagem constatou que o motorista estava morto.

Com isso, foi solicitado apoio do Corpo de Bombeiros de Vilhena para retirar o corpo da vítima que estava preso às ferragens. Todavia, também foi solicitado a presença da Polícia Técnica Científica (Politec).

Uma testemunha relatou aos militares que estava atrás da carreta boiadeira, e que numa curva, por motivos ainda desconhecidos o motorista identificado como sendo Adilson Fabiano Bernadinho Lopes, de 43 anos, perdeu o controle de direção e acabou tombando.

A informação ainda dá conta que o condutor havia carregado 54 cabeças de gado em uma fazenda em Nova Brasilândia e tinha como destino uma fazenda na região de Chupinguaia.

Das 54 cabeças de gado, 11 animais morreram no local, o restante escaparam do veículo e entraram na região de mata.

O responsável pelo gado se prontificou a recolher os animais que fugiram, e o proprietário da carreta em retirar o veículo do local.

O corpo da vítima foi removido pela Funerária São José de Rolim de Moura, passou por necropsia em Vilhena, e após foi liberado para ser transladado para Rolim de Moura, onde será velado e sepultado.