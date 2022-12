Quando o Grupo ATEM (que foi criado há 22 anos e é um dos maiores distribuidores de combustíveis de toda a região norte e do próprio país) comprou a Refinaria Isaac Sabbá – chamada de Reman, em Manaus, houve comemoração neste pedaço do Brasil.

Tirar uma refinaria das mãos da Petrobras, deixando-a sob controle da iniciativa privada, de gente que conhece o mercado e poderia ajudá-lo a crescer muito mais e mais rapidamente, era uma ideia positiva e um bom presságio. Com uma produção diária que pode chegar a mais de 7 milhões de litros de petróleo por dia, ou 46 mil barris (por enquanto, esta produção está na faixa de 5 milhões e 400 mil litros de derivados/dia) a refinaria tem condições de atender todo o mercado regional e com sobras.

A Reman foi a segunda refinaria brasileira passada para mãos privadas. A primeira foi a Relam, da Bahia. A ATEM pagou nada menos do que 257 milhões de dólares, algo em torno, nos valores de hoje, de 1 bilhão e 310 milhões de reais aos valores de hoje. Todos esperavam só boas notícias da compra, que poderia beneficiar todo o mercado do Amazonas, do Pará, de Rondônia, do Acre, enfim, de toda a região. Ledo engano! Menos de um ano depois da aquisição da refinaria, finalmente no mês passado o Grupo ATEM assumiu o controle dela.

E qual foi a primeira medida? Foi a de reajustar, sem qualquer aviso ou base em relação à situação do mercado, o preço do cimento asfáltico em 21 por cento. Do dia para a noite. Ou seja, todas as obras públicas que dependem do asfalto; todos os contratos em andamento ou propostas encaminhadas por empresas construtoras, terão que ser revistas.

A situação pegou de surpresa todos os que têm ligação com a construção civil. Um empresário do setor, de Rondônia, de empresa que participa de algumas das mais importantes obras por aqui, protestou com veemência. “Onde estão os órgãos de fiscalização, de proteção ao consumidor, que possam tomar medidas fortes contra esse abuso?” Segundo ele, não há como empresas locais “importarem” o asfalto de refinarias de outros Estados, que têm preços muito mais baixos, porque o valor do transporte tornaria a transação proibitiva financeiramente.

Mas ele acredita que a fiscalização contra reajustes abusivos deva ser feita. Além disso, questiona outro empresário do setor, “se decidirem aumentar os preços da gasolina, do óleo diesel e do gás de cozinha também se forma abusiva, como a população vai aceitar?”. Já um especialista na área de combustíveis, disse ao blog que as refinarias privadas, com as da ATEM, acompanham os preços internacionais do petróleo. “Tem dia que sobe, tem dia que desce. O preço é livre!”, salientou. Mesmo com essa explicação, fica difícil compreender um aumento de 21 por cento do dia para a noite. O assunto ainda vai longe.

DUAS FAZENDAS SÃO DESTRUÍDAS POR CRIMINOSOS. PREJUÍZOS CHEGAM A 5 MILHÕES DE REAIS SÓ NUMA DELAS

Mais um ataque terrorista e ninguém preso! Grupos criminosos, fortemente armados, atacaram de novo, impunes, segundo denúncia feita na ALE! Membros do grupo clandestino, usando táticas de guerrilha, destruíram duas fazendas, nesta semana, na região de Mutum Paraná, acabando com tudo o que encontraram pela frente e causando prejuízos calculados em mais de 5 milhões de reais apenas numa delas, segundo denunciou, o presidente da ALE, deputado Alex Redano. Segundo o parlamentar, as duas propriedades são produtivas e ambas têm toda a documentação legalizada. O deputado manifestou a sua indignação com os ataques contra as Fazendas Norbrasil e Arco-Íris, no distrito de Nova Mutum Paraná, em Porto Velho, onde bandidos invadiram a propriedade, atearam fogo na casa sede, em currais, máquinas, tratores, implementos, ração e veículos, além de matarem cabeças de gado, “promovendo um clima de terror entre os trabalhadores e gerando um prejuízo estimado inicialmente em cinco milhões de reais, somente na Norbrasil”. Obviamente que até agora ninguém foi preso. As denúncias contra o grupo terrorista são constantes, mas raramente há alguma prisão ou punição. Com o novo governo brasileiro, aliás, que incentiva as invasões, a situação tende a piorar muito mais em Rondônia.

UM DOS GRANDES JURISTAS DE RONDÔNIA GRAVA VÍDEO E FAZ DURAS CRÍTICAS AO TSE. TAMBÉM SERÁ CENSURADO?

“Queridos amigos, patriotas, hoje é dia primeiro de dezembro. E como podem ver aqui a manifestação continua firme aqui no Rio de Janeiro, defronte ao Comando das Forças Armadas. E o grito do povo é um só: socorro das Forças Armadas. Por quê? Porque as instituições não estão funcionando. Não há mais segurança alguma jurídica”! Se essas frases fossem ditas por um brasileiro comum, já estariam sob risco do autor ser processado, multado, censurado, senão preso, por ordem de ministros dos tribunais superiores, que hoje governam o país, com suas decisões. Mas o personagem é um dos mais respeitados nomes entre todos os que já passaram pelo Judiciário de Rondônia. Renato Mimessi, o ex-presidente do Tribunal de Justiça do nosso Estado, aposentado depois de 39 anos de atuação destacada e elogiada, voltou a bater duro no TSE e no ministro Alexandre de Moraes, durante um vídeo que gravou no Rio de Janeiro, nesta quinta-feira. Mimessi ainda foi mais longe: “o TSE, a quem incumbiria estar dando respostas, esclarecendo dúvidas não faz nada. Tenta “patrolar” essa eleição. Foi uma das piores eleições de todos os tempos: suspeita, tendenciosa e que se procurou calar através de instrumentos de força, pessoas e órgãos de comunicação de direita”. Terá alguma punição, como o risco que correm milhões de brasileiros?

PREFEITURA INVESTE 20 MILHÕES DE REAIS EM PACOTE DE OBRAS EM BAIRRO QUE ESPERA POR ELAS POR MEIO SÉCULO

“Finalmente, depois de mais de 50 anos de espera, os moradores do bairro Igarapé começam a receber as obras que há tanto tempo esperam e merecem. O que fizeram com essa gente, todo esse abandono, se poderia dizer até que foi um crime”. A afirmação foi feita numa Live pelo prefeito Hildon Chaves, ao lado dos secretários Diego Lage (Obras) e Gustavo Beltrame (Emdur), ao anunciar o início dos trabalhos de recuperação das ruas do bairro, que, segundo as palavras do Prefeito, beneficiarão a todos os moradores. O secretário Diego Lage informou que serão feitas pelo menos 25 ruas do bairro, com drenagem, pavimentação, canalização, drenagem e calçadas. Serão investidos mais de 20 milhões de reais em todo o pacote de obras a serem feitas, a maior parte destes recursos dos cofres municipais e outra parte, menor, de emendas parlamentares. A Prefeitura da Capital está atuando em vários bairros da cidade. Pelo menos 30 obras estão em andamento ao mesmo tempo, segundo o prefeito.

GOVERNO INDICA NOVO COMANDANTE DO SEBRAE E MICROS E PEQUENOS EMPRESAS DESTACAM APOIO AO SETOR

Quem manda mesmo foi escolhido pelo governo do Estado. Mas os micro e pequenos empresários nunca estiveram tão bem representados na diretoria do Sebrae, como estão nesta nova, que assume o Sebrae, segundo comemora o presidente do SIMPI, o sindicato destas organizações, Leonardo Sobral. O cargo de superintendente do órgão ficou nas mãos de Clébio Billiany de Mattos, que já atua no órgão há muito tempo. Ele é o atual diretor financeiro.

Compõe ainda a nova diretoria, Alessandro Crispim Macedo, diretor técnico e Eduardo Telles Valente, diretor administrativo-financeiro. Darci Cerutti, representando as Câmaras de Dirigentes Lojistas, será o novo presidente do Conselho Deliberativo Estadual (CDE), com Marco Kobayashi, representante da Federação das Associações Comerciais do Estado, como vice-presidente. O Sebrae (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas) é uma entidade privada, que promove a competitividade e o desenvolvimento dos empreendimentos deste segmento da economia. É uma das mais importantes organizações de apoio ao desenvolvimento deste segmento, que representa a imensa maioria das empresas brasileiras.

ECONOMIA CRIATIVA PARA A CULTURA: TEMA PROPOSTO POR PIMENTEL É DEBATIDO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

Ele terá pouco mais de quatro meses de mandato, porque foi prejudicado pela demora da Justiça Eleitoral, acabando por perder mais de três anos e meio do mandato conquistado nas urnas. Williames Pimentel, desde que assumiu, tem trabalhado muito, para deixar, mesmo com este pouco tempo, algo de concreto e positivo, dessa sua curta passagem pela Assembleia Legislativa. Além de emendas importantes para o setor da saúde pública (área em que ele é especialista) como as que ajudaram no retorno das cirurgias cardíacas no João Paulo II, Pimentel também se preocupa com a área cultural. Lançou nesta semana que termina, através de uma audiência pública, mais uma ideia que, se posta em prática, ajudará muito o setor da cultura do Estado. Basicamente, Pimentel propõe a criação de um projeto de lei que institui a Política Estadual de Economia Criativa. Num resumo, a proposta é baseada em conceitos semelhantes já utilizados em países como Austrália e no Reino Unido. A Economia Criativa faz parte de um contexto em que, resumidamente, “a atividade que deriva da criatividade, não somente gera emprego e riqueza, como também potencializa o bem-estar da população, uma vez que promove a expressão e participação dos cidadãos na vida política, econômica e social, reforçando o sentido de identidade e segurança social.” Grande número de representantes do setor cultural prestigiaram a audiência na ALE.

AZIZ RAHAL, DE JI-PARANÁ, ASSUME COMO DEPUTADO ESTADUAL POR APENAS DOIS MESES

Por falar em Assembleia, duas mudanças. Uma já concretizada. Outra que deve vir ainda nesta próxima semana. A primeira, foi a posse de Aziz Rahal Neto, empresário e presidente do Clube de Tiro Desportivo e piloto comercial de Ji-Paraná. Ele assumiu a vaga do atual deputado Eyder Brasil, que pediu licença até o final do mandato, para tratamento de saúde. Aziz, aliado ao governador Marcos Rocha e bolsonarista de primeira hora, é do PL, mesmo partido do presidente e terá dois meses de mandato para cumprir. Já o outro caso é mais complexo. Nesta segunda-feira, o TRE vai fazer nova totalização dos votos ainda da eleição de 2018, retirando os votos dados ao deputado cassado Geraldo da Rondônia. Com isso, o suplente de Geraldo, Jesuino Boabaid, que está no mandato há pouco tempo, deve perder sua cadeira. Com a retotalização, a tendência é que seja chamado para um mandato que pode nem chegar a um mês, o também ex-deputado Ezequiel Junior, de Ariquemes. Mudanças e mais mudanças na ALE rondoniense, neste final de legislatura que encerra em 31 de janeiro próximo.

PIMENTA BUENO RECEBE PACOTE DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ASFALTO, POR EMENDA DE MOSQUINI

Emendas do deputado federal Lúcio Mosquini, coordenador da bancada federal rondoniense, possibilitaram a compra dos equipamentos. O prefeito Arismar Araújo destacou a parceria com o parlamentar e anunciou que toda a nova estrutura será utilizada para pavimentação de vias urnas e reparo nas estradas rurais. Segundo o prefeito, é o maior investimento que a Prefeitura que comanda já recebeu, de um único parlamentar, em toda a sua história, para este tipo de compra de equipamentos. Mosquini já destinou mais de 16 milhões de reais para Pimenta Bueno, antes da atual entrega da patrulha mecanizada que vai dar condições à secretaria de obras de realizar asfalto, sem precisar terceirizar o serviço. Mosquini já destinou mais de 16 milhões de reais para Pimenta Bueno, antes da atual entrega da patrulha mecanizada que vai dar condições à secretaria de obras de realizar asfalto, sem precisar terceirizar o serviço. A prefeitura já fez aquisição das máquinas e algumas já chegaram, são equipamentos novos de última geração.

