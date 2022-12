O Tribunal do Júri reunido no último dia 30 de novembro, em Colorado do Oeste, absolveu os réus Leandro Duarte de Oliveira, acusados de ter matado Edilson Pereira da Costa, em crime ocorrido na madrugada de 22 de julho do ano passado, em Cabixi.

Após a apresentação dos fatos e as argumentações de acusação e defesa, o Conselho de Sentença acabou acarando a tese dos defensores dos acusados, que conseguiram fazer valer o princípio de legítima defesa por parte dos acusados, conseguindo assim a absolvição.

Segundo o advogado Márcio Augusto, foi um julgamento complexo, onde o princípio constitucional da legítima defesa prevaleceu graças a argumentação da defesa, obtendo um instituto que é muito difícil de ser obtido, “mas que acabou ficando muito bem configurado pelos defensores”.

O julgamento contou também com a participação do advogado Lídio Barbosa, do promotor público Bruno, tendo como assistente de acusação André, sendo presidido pela juíza Luciana Sanches.