Dois jovens humoristas se destacaram no interior do estado de Rondônia, os rapazes são Fabio Jaguar e Adeilson Botelho, os humoristas contam com mais de 600 mil seguidores apenas no TikTok.

O número de visualizações dos jovens é extraordinário chegando a cerca de mais de 13 milhões de visualizações contabilizadas apenas no TikTok no mês de novembro. Adeilson e Fabio dão vida aos personagens caipiras “Chico Miséria e cumpade Zé” e contam em vídeos curtos situações engraçadas e inusitadas.

Após assinarem com a Agência Mix de Wanderson Roncen lançaram diversas musicas e paródias que contaram com participações de cantores famosos como Davi e Fernando, Bruno Reis e Thiago e até mesmo a banda Forró Boys já esteve em um de seus clipes.

Dia 9 de dezembro Fabio e Adeilson lançarão o novo clipe da dupla a musica Hip-Roça que segundo eles a musica conta um pouquinho da história dos artistas. A musica conta também com a participação de dois mcs Necalli e Britto dois jovens cantores que também moram no interior do estado de Rondônia. Necalli e Britto contaram como foi a criação e produção da musica: “Foi muito legal o convite deles pra gente produzir uma musica que misturasse o sertanejo agro com a batida de rap”. E mesmo com o lançamento sendo apenas dia 9 de dezembro nós conseguimos o vídeo clipe!