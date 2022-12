O futebol é chamado o esporte número um do mundo por uma razão. Bilhões de torcedores gostam de assistir aos jogos de futebol, e os estádios reúnem dezenas, e às vezes centenas de milhares, de fãs deste esporte. As apostas esportivas futebol também falam sobre a popularidade do futebol. As melhores casas de apostas oferecem um grande número de partidas para apostar, e o número de mercados muitas vezes ultrapassa 1000-1500 variações.

Entre os recém-chegados e profissionais do mundo das apostas, o futebol é sempre uma prioridade porque é mais fácil de analisar. Você encontrará muitas informações úteis no domínio público, e você também pode encontrar previsões de comentaristas, analistas e outros especialistas. Como apostar corretamente no futebol, e que armadilhas esperam o iniciante?

Apostas esportivas futebol: instruções passo a passo

Antes de começar, você tem que escolher uma casa de apostas. Você tem que escolher a melhor, onde a dica oferece as condições mais favoráveis. Preste atenção aos seguintes fatores:

➔ Margem do Bookmaker. Todo escritório de corretagem recebe alguma porcentagem da aposta. A margem pode variar significativamente. As casas de apostas mais populares ficam com uma margem de 3-4% se estivermos falando de apostas de futebol. As empresas de apostas do segundo lugar do ranking elevam este número para 6-7%, e nas apostas ao vivo a margem pode chegar até 10%. Quanto menor a porcentagem, mais favorável é a cotação para o apostador.

➔ Cobertura de eventos de futebol. Todos os apostadores adicionarão os campeonatos inglês, alemão ou francês à sua seleção, mas somente os grandes terão os campeonatos sauditas-arábicos ou a primeira divisão congolesa. Os profissionais muitas vezes seguem campeonatos impopulares para encontrar preços exagerados.

➔ Profundidade do mercado. Para a mesma partida, diferentes lojas de apostas oferecem números diferentes de resultados, e podem variar de 200 a 1.500. Escolha o escritório que tem os mercados em que você está interessado.

A combinação dos fatores acima ajudará você a encontrar o correto.

Cadastre-se e crie uma conta de jogo

Usuários experientes recomendam que você verifique sua conta assim que a criar. Você manterá sua conta segura e evitará o risco de ficar bloqueada. O processo de verificação é o mesmo para a maioria das casas de apostas – preencha o formulário com dados pessoais, envie screenshots de seu documento de identificação e aguarde a confirmação do agente de apostas.

Escolha um método de pagamento e faça um depósito

Ao criar uma conta, o jogador precisa fazer um depósito a fim de fazer uma aposta. As melhores casas de apostas oferecem vários métodos de pagamento populares ao mesmo tempo: cartões bancários, sistemas de pagamento eletrônico, pagamentos móveis e algumas casas de apostas que aceitam até mesmo moeda criptográfica. Escolha qual opção é mais conveniente, especifique o valor do depósito e comece a apostar. Muitos livreiros oferecem um bônus de boas-vindas. Seu primeiro depósito será duplicado, mas há um limite mínimo. Descubra quanto você precisa depositar para obter o bônus e não perder os benefícios.

Faça uma aposta

O passo final é fazer uma aposta, e o algoritmo aqui é o mesmo para todas as casas de apostas:

Acesse o site ou aplicativo móvel. Selecione a seção na qual apostar (linha ou ao vivo). Decida sobre a partida e veja todos os resultados disponíveis para ela. Clique nas probabilidades do resultado para adicioná-lo ao boletim de apostas. No boletim de apostas selecione o tipo de aposta (única, expressa ou sistema) e digite o valor da aposta. Confirmar a aposta.

A maioria das casas de apostas não permite que o apostador altere as condições de apostas após a confirmação no boletim de apostas.