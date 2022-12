Com grande satisfação que a deputada Federal Eleita Cristiane Lopes (União Brasil), participou da solenidade de entrega de oito veículos à Secretaria Municipal de Saúde (Semusa) em Porto Velho.

A doação foi realizada pela Jirau Energia, como parte do Plano Complementar de Vigilância em Saúde, como forma de compensação ambiental.

O evento de entrega ocorreu no Prédio Relógio, sede da Prefeitura de Porto Velho, e contou com a presença do Prefeito de Porto Velho, Hildon Chaves, o Gerente de Meio Ambiente e Socioeconômico da Jirau Energia, Veríssimo Neto, da secretária –adjunta da SEMUSA, Marilene Penati, do Secretário Geral de Governo, Fabricio Jurado, da Diretora do Departamento de Vigilância em Saúde (DVS) da SEMUSA, Geisa Brasil e outras autoridades.

Na ocasião, Cristiane Lopes parabenizou a prefeitura de Porto Velho e a Jirau Energia pela parceria. “Ações como essa são importantes para contribuir com o desenvolvimento das melhorias na área da saúde da população. Parabéns a todos os envolvidos nessa importante ação. Tenho certeza que esses veículos serão de extrema ajuda para que as equipes possam desenvolver os seus trabalhos de maneira ainda mais eficiente”.

REUNIÃO

Ainda no Gabinete da Prefeitura Municipal, a deputada Federal Cristiane Lopes, participou de uma reunião, com o Prefeito de Porto Velho, Hildon Chaves e o Secretário Geral de Governo, Fabrício Jurado, para se colocar à disposição da prefeitura de Porto Velho, na destinação de recursos que melhorem a vida da população, nas áreas da saúde, educação e infraestrutura.

“Agradeço a receptividade do prefeito Hildon Chaves, e reafirmo meu compromisso com a nossa capital”, afirmou a deputada.