José Paula de Souza, de 61 anos, morreu no começo da tarde desta segunda-feira, 5, vítima de câncer no cérebro, em Cabixi.

José era agricultor, pioneiro na região de Cabixi, foi vereador por dois mandatos e meio.

Zé Paulo como era conhecido, foi diagnosticado com câncer no cérebro em Abril deste ano, passou por duas cirurgias, mas a doença era agressiva e há 16 dias estava internado no hospital municipal, não resistindo morreu nesta tarde.

O corpo do pioneiro será velado na Câmara de Vereadores. O sepultamento acontece as 10h desta terça-feira, 6, no cemitério municipal.

Zé Paulo deixa esposa, dois filhos e três netos.