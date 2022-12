O CEO da Vaz Desenvolvimento Imobiliário, Douglas Vaz, foi vencedor na categoria Loteadora, na edição 2022, do Prêmio Líder Empresarial do Espírito Santo, promovido pela TV Vitória, afiliada da Record.

A premiação reconheceu os líderes mais alinhados aos propósitos contemporâneos e que, na condução de suas empresas, fazem acontecer, promovem desenvolvimento e colocam o Espírito Santo na rota das grandes oportunidades.

Os líderes foram escolhidos por votação popular no site Folha Vitória, do dia 27 de setembro a 16 de outubro. São lideranças que representam a indústria, a prestação de serviço, o varejo, o agronegócio, a inovação e muitos outros segmentos. Foram 49 categorias pesquisadas e 27 líderes escolhidos. Todo o processo de votação foi auditado pela empresa BakerTilly.

Douglas recebeu a premiação em uma cerimônia realizada dia 1º de dezembro, para o empresariado capixaba, no cerimonial Le Buffet Master.

O evento contou com diversas inovações tecnológicas e foi marcado por uma série de atrações que justificam o porquê do prêmio ser considerado o “Oscar” do empresariado capixaba.

Douglas Vaz atua no mercado imobiliário desde os 16 anos de idade. Junto com seu pai, João Vaz, fundou a Cristal Empreendimentos, que lançou mais de 120 empreendimentos. Nesse meio tempo, há 25 anos, fundou também a Vaz Desenvolvimento, com atuação nos Estados de Rondônia, Mato Grosso e Espírito Santo.

Todos os empreendimentos têm a iniciativa da Eco Vaz, garantindo a preservação de áreas verdes e restauração de áreas degradadas. “Atribuo a vitória nessa premiação a toda essa experiência que adquiri e à equipe de colaboradores, que tem o DNA da Vaz”, comemorou Douglas.