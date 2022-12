Nesta semana, 5 a 9 de dezembro, o agricultor e a agricultora familiar, proprietários ou possuidores de pequeno imóvel rural na região de Vilhena, podem regularizar o seu Cadastro Ambiental Rural (CAR) em ação integrada do Projeto Floresta+ Amazônia com a Coordenadoria de Regularização Ambiental da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental.

Além de regularizar o CAR, o público poderá também se inscrever na chamada pública da modalidade Floresta + Conservação, que viabiliza incentivos financeiros pela conservação da vegetação nativa, e que reconhece, com esse apoio, o papel dos pequenos produtores na manutenção dos serviços ambientais e na conservação da floresta.

A ação acontece no Escritório Regional de Gestão Ambiental de Vilhena (ERGA), no endereço Avenida Sabino Bezerra de Queiroz, 4600, Jardim América, Vilhena.