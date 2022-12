Tendo dominado o topo das paradas de sucesso com o single “Batom de Cereja”, a dupla Israel & Rodolffo se apresenta em Vilhena no dia 22 de dezembro no Centro de Tradições Gaúchas (CTG).

Talentosos e donos de vozes marcantes a dupla conquistou grande destaque no cenário musical sertanejo nos dias de hoje, sendo uma das duplas sertaneja mais prestigiada do momento.

Alguns dos maiores sucessos musicais de Israel e Rodolffo além de “Batom com Cereja” são os singles “Nem Namorado e Nem Ficante”, “Marca Evidente” e “Ex Alcoolizado”.

Nos dias de hoje a música sertaneja possui grande destaque no cenário brasileiro, sendo um dos gêneros musicais mais populares do país, estando constantemente no topo das paradas de sucesso do Brasil.

Israel & Rodolffo, com todo o seu talento e carisma, formam uma dupla sertaneja de grande notoriedade nacional, emplacando diversos hits de sucesso. Por onde passam Israel & Rodolffo arrastam multidão, consolidando-se como uma das duplas sertaneja mais aclamadas do momento.

Vendas de ingressos está liberada com lote promocional, camarote empresarial tem direito a estacionamento e entrada exclusiva.

Vendas exclusivas no Empório do Terere & Cia, site para compra dos ingressos através do www.usinadoingresso.com.br (parcelamento via site em até 10x).

Para mais informações ou compra do camarote empresarial através do número (69) 98488-8064.