O deputado Cirone Deiró anunciou a liberação de R$ 403 mil que foram depositados na conta da prefeitura de Rolim de Moura para a construção de passarela e outras obras de melhorias na escola municipal, localizado na linha 176, área rural do município de Rolim de Moura.

A liberação dos recursos atendeu solicitação do prefeito Aldo Júlio e dos pais de alunos da escola José Veríssimo. A parceria do deputado Cirone com o prefeito Aldo Júlio e seu vice, Alcides Rosa, tem resultado na liberação de recursos em áreas estratégicas para o desenvolvimento local e o bem-estar das pessoas.

Na área da educação, além de destinar recursos para a execução de obras de melhorias das escolas, Cirone também atendeu solicitação dos pais de alunos e trabalhou para transformar a escola de ensino fundamental e médio, Priscila Rodrigues Chagas, na primeira Escola Militar do município. Recursos estão sendo liberados para a reforma da Escola Municipal Balão Mágico, que receberá o valor de R$350 mil. Além dos recursos para a execução das obras de melhorias na escola José Veríssimo, as escolas Altenir Tavares e Dina Sfat têm recursos assegurados para a construção de playgrounds.

Para o deputado Cirone Deiró os recursos destinados buscam contribuir com o esforço do prefeito Aldo Júlio para melhorar os índices da educação do município e contribuir com a formação dos alunos. “Assumi o compromisso com o prefeito Aldo Júlio de trabalhar pela liberação de recursos para garantir a execução de obras e programas em áreas estratégicas para o desenvolvimento integrado e sustentável do município de Rolim de Moura”, afirmou.

Além dos recursos para a educação, Cirone atendeu à solicitação do vice-prefeito Alcides Rosa que tem buscado melhorias para Nova Estrela, único distrito de Rolim de Moura, o parlamentar liberou R$180 mil para construção da Capela Mortuária. Também para Nova Estrela está sendo liberado R$40 mil para aquisição de Cadeira Odontológica para a Unidade Básica de Saúde (UBS) Enio Correia da Silva. Recursos também estão sendo destinados para atender o hospital municipal.

Na agricultura, o deputado Cirone tem trabalhado para incentivar a diversificação na agricultura familiar. Cirone liberou R$100 mil para a secretaria municipal de agricultura realizar a compra de matrizes suínas para contribuir com a criação de um polo de suinocultura no município de Rolim de Moura.

Para o secretário municipal de agricultura, Dionísio Pereira Braga, os recursos trazem novas oportunidades para os agricultores que manifestaram interesse em trabalhar com a suinocultura. Segundo o secretário, foi realizado um cadastro para selecionar os agricultores que vão integrar o programa de suinocultura incentivado pela prefeitura com recursos liberados pelo deputado Cirone. Recursos para a compra de implementos agrícolas também estão sendo liberados pelo deputado que tem se destacado pelo apoio aos agricultores.