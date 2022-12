O Extra de Rondônia propôs aos prefeitos do Cone Sul uma rodada de entrevistas com balanço de suas gestões nesta fase do mandato, que chega ao meio, e as perspectivas para o próximo ano.

As entrevistas foram apresentadas a seis prefeitos da região, excluindo Vilhena em virtude de sua situação política peculiar.

O primeiro gestor municipal sulista que aceitou participar da série foi Leandro Vieira (PSB), o “Leandro da Saúde”, prefeito de Corumbiara.

>>> Confira a entrevista:

EXTRA DE RONDÔNIA – Este ano houve grande movimentação nos bastidores da política, com muitos gestores mudando de filiação partidária, então é necessária a atualização de seu status. Você está filiado a qual legenda?

LEANDRO VIEIRA – Estou filiado ao PSB, mas recebi convites de outras legendas, os quais estou avaliando com o meu grupo. Mas, neste momento, ainda permaneço nesta legenda.

EXTRA – Como avalia o mandato em curso, que está chegando à metade do período?

LEANDRO – Avalio como muito positivo, graças as parcerias construídas com o governo do Estado, com deputados, com a Câmara Municipal e, principalmente, contando com o apoio de nossa população. Nosso mandato é pautado pelo diálogo constantes com todos os setores, o que está trazendo desenvolvimento e valorização ao nosso Município. A prefeitura tem feito a sua parte, buscando recuperar décadas de falta de investimentos em estrutura, e os resultados estão aí.

EXTRA – Seus compromissos de campanha foram cumpridos até aqui?

LEANDRO – Estou muito satisfeito com o desempenho desta gestão, que graças ao comprometimento com a seriedade, com parcerias produtivas e apoio da população estamos conseguindo alcançar nossas metas. Já cumprimos cerca de 70% dos compromissos de campanha, fecharemos 90% neste terceiro ano e vamos fechar o mandato além do que esperávamos em termos de realização. Tivemos uma evolução importante em nosso orçamento, que para o próximo ano será 50% maior, o que nos dará autonomia e é fruto de um trabalho sério, baseado em planejamento e organização.

EXTRA– Qual foi o melhor momento da gestão até agora, e onde enfrentou dificuldades?

LEANDRO – Certamente foi no setor da Saúde, particularmente no período da pandemia. Mas, aprendemos com as dificuldades, e estamos superando os desafios com investimentos e muito trabalho. A contratação de profissionais de saúde atender a nossa demanda ainda é um problema, mas trabalhamos com muita firmeza e dedicação para colocarmos o setor num patamar adequado. Já a organização da administração, o saneamento das finanças, a elevação orçamentária e o empenho de nossos parceiros, onde mais uma vez destaco a parceria com o governo estadual, foram os esteios que nos trouxeram os destaques positivos da gestão.

EXTRA– Qual é a sua expectativa para o próximo ano, a partir da posse dos eleitos e outubro passado?

LEANDRO – A reeleição do governador Marcos Rocha certamente nos aponta para um futuro promissor, assim como a manutenção de deputados estaduais da região no cargo vai nos favorecer. Também temos boas expectativa quanto a nova bancada federal, em particular com a presença de um senador de nossa região.

EXTRA – Quais as metas de trabalho para o próximo ano, e qual será o orçamento que sua administração vai dispor para efetuar as ações?

LEANDRO – Como eu disse, a elevação robusta de nosso orçamento nos abre um leque de perspectivas positivas para a gestão. Dobramos as verbas para várias pastas, e áreas prioritárias, como saúde e educação, terão aporte de recursos consideráveis. Nosso orçamento saltou de R$ 38 milhões para R$ 57 milhões, o que irá corresponder a um salto de qualidade em nossa administração em todos os setores.