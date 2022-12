O deputado estadual Luizinho Goebel (PSC), recebeu no gabinete na manhã de terça-feira (29/11), ao prefeito do município de Alvorada do Oeste, Vanderlei Tecchio (União Brasil), e assinou o empenho da liberação de duas emendas através do Governo de Estado junto a Secretaria de Estado da Saúde – Sesau, para aquisição de uma ambulância e uma Minivan para o transporte de pacientes do município.

Segundo o deputado Luizinho, a liberação do recurso é resultado de emenda parlamentar de sua autoria no valor de R$ 239.811,66 mil para a compra de uma ambulância e R$ 130.650,00 mil para a compra de uma Minivan, que será para o transporte de pacientes do município, atendendo uma solicitação do prefeito Vanderlei Tecchio, que recebeu os recursos e que já está na conta da prefeitura e fará a licitação para a compra da ambulância e da Minivan.

Já o prefeito Vanderlei fez um agradecimento ao deputado Luizinho: “A nossa parceria está sendo muito boa para o povo de Alvorada do Oeste. O parlamentar é atencioso e corre atrás para a liberação dos recursos para o município”, disse o prefeito Tecchio.

O parlamentar informa ainda que através do seu mandato, e com o apoio do governo de Estado, por meio da Secretaria de Estado da Saúde – Sesau, buscar intermediar recursos e investimentos para a diminuição dos problemas enfrentados nesse setor. “O município de Alvorada pode contar com os meus esforços. Quando preciso, intermediaremos agendas com órgãos e secretarias de estado para que a população não sofra com as questões ligadas à essa área tão sensível, como a saúde”, destacou Goebel.

Estiveram presentes junto com o prefeito Vanderlei Tecchio, Secretário Municipal de Agricultura Leandro Souto, Assessor de Assuntos políticos Valdecir Ferreira, Secretário de Administração e Fazenda Adriano Franco e a deputada estadual eleita Dra. Taíssa Sousa.