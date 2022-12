L.R.P., que cumpria pena em regime fechado e havia ganhado liberdade condicional no dia 17 de novembro, havia rompido a tornozeleira eletrônica e estava foragido do sistema prisional, em Vilhena.

Entretanto, no domingo, 5, o apenado procurou a Colônia Penal e se entregou. Porém, ao passar pelo exame de raio x constatou que o preso havia ingerido drogas.

De acordo com informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, o apenado seria membro da facção Comando Vermelho “CV” e após sair em liberdade condicional tinha como missão ordenada pela facção a romper a tornozeleira eletrônica e ficar foragido, depois se entregar na Colônia Penal e assim voltar ao presídio levando drogas no estômago.

Contudo, os Policiais Penais já desconfiavam que isso pudesse acontecer e montaram um esquema para abortar a missão do preso em entrar no Centro de Ressocialização Cone Sul transportando a droga dentro do corpo.

Assim que o apenado chegou foi feito revista minuciosa e no raio x constatou que ele havia ingerido mais de 200 papelotes de entorpecente que seriam evacuados e entregues aos membros do CV.