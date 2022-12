Sem dúvida alguma, uma das opções mais interessantes de jogos de apostas é a roleta. Esse jogo tem muita história, e se tornou popular ao redor do mundo rapidamente, ao longo de poucos séculos.

O jogo da roleta é tão divertido que vários tipos de vertentes do jogo acabaram surgindo, algumas até mesmo com detalhes extras, que tornam o jogo mais divertido. O jogo de roleta possui três principais versões atualmente:

Roleta americana;

Roleta francesa;

Roleta europeia.

O jogo pode ser encontrado em vários tipos de plataformas de apostas, e você o encontra tanto na versão single player quanto ao vivo. Por mais que o jogo seja um clássico, algumas versões dele não são indicadas para apostadores iniciantes. Hoje vamos explicar como funciona cada um desses tipos de roleta, e também falar qual é a melhor para quem está começando agora.

Roleta americana

A roleta americana é a menos indicada para apostadores iniciantes. A grande diferença dessa roleta, é que ela tem uma casa adicional: 00. Essa adição acaba trazendo mais vantagem para a casa de apostas. Além disso, você não pode apostar nesse número, já que ele não se encontra dentro da tabela de cores da roleta.

Caso a bola caia nessa casa, você perde sua aposta, não importa qual seja ela. A margem que a plataforma de apostas vai ganhar não é tão alta, mas ainda assim ela faz bastante diferença. Esse tipo de roleta é mais indicada para apostadores que gostam de arriscar mais. Apostar nela é mais difícil, e para apostadores iniciantes, essa não é uma boa escolha.

Roleta francesa

A roleta francesa se diferencia da roleta europeia e americana por conta de suas regras adicionais. Essas regras permitem que você consiga fazer suas apostas de uma forma um pouco diferente.

Aqui você vai poder utilizar “partilha” e “prisão” sempre que a bola cair na casa 0. Na partilha, você vai receber a metade do valor da sua aposta de volta. Se você escolher prisão, o valor que você apostou continua como crédito para o próximo palpite. Essas regras são vantajosas para o apostador, mas é preciso entender bem como o jogo funciona para poder utilizá-las.

Roleta europeia

Essa é a modalidade mais clássica de roleta que existe. Aqui o tabuleiro é normal, não existem regras adicionais, e você tem uma excelente oportunidade nas suas apostas, de quase 50%. Isso faz com que essa seja a melhor escolha para apostadores iniciantes.

Além disso, esse tipo de roleta também permite que você consiga fazer uso de vários tipos de estratégias diferentes, como você vai ver abaixo. Esse tipo de roleta pode ser encontrada em qualquer tipo de plataforma de apostas, já que é a variação mais comum do jogo.

Dicas para conseguir ter sucesso em suas apostas na roleta

Para apostadores iniciantes, a roleta europeia é a escolha correta. Porém, para conseguir ter bons resultados durante as suas apostas, é preciso entender algumas coisas antes. Primeiramente, você precisa compreender todas as regras e opções de apostas da roleta, e começar a se divertir.

Você encontra as regras do jogo nos guias das próprias plataformas de apostas. Depois de você entender como o jogo funciona, é hora de estudar estratégias de apostas. A melhor estratégia para palpite no jogo da roleta é a estratégia de Fibonacci.

Para utilizar essa estratégia, recomendamos também que você tenha um bom gerenciamento de banca. Assim fica bem mais fácil de você manejar o saldo adicional que possui. Utilizar o seu saldo de forma responsável e planejada é essencial para que você possa ter sucesso a longo prazo quando for apostar na roleta.

Além disso, também é muito importante que você utilize o jogo responsável durante o seu momento de diversão. Através do jogo responsável, você vai conseguir ter um controle muito maior do quanto está gastando em suas apostas, e também consegue trazer mais proteção para sua saúde financeira.

O jogo responsável também vai ensiná-lo a realizar os seus palpites de maneira consciente. É muito importante que suas apostas sejam sempre pensadas, e não feitas meramente através do seu impulso emocional. Inclusive, apostar quando você está em algum estado emocional alterado é algo contra indicado. Por mais que seja divertido apostar, isso é algo que deve ser feito sempre de forma planejada.

Vale mesmo a pena apostar na roleta?

Com toda a certeza vale muito a pena utilizar a roleta para o seu momento de diversão com apostas. Esse é um jogo clássico, fácil de ser utilizado, o que faz com que ele seja uma excelente escolha para a sua hora de entretenimento. Apenas lembre-se de ser responsável com suas apostas.