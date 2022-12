Na última semana, o diretor clínico do Hospital Regional (HR) de Vilhena, o médico André Oliveira, alertou a população sobre o aumento de casos da covid-19 no município e recomendou o uso de máscaras em locais públicos (leia mais AQUI).

Para reforçar essas informações, o secretário municipal de Saúde, Kim Mansur, esteve na redação do Extra de Rondônia nesta terça-feira, 6, solicitando aos moradores a vacinação da quarta dose que está disponível nas unidades de saúde do município.

“Esse covid-19 é um diferente. Tem vacina, mas digo que é uma doença que vai continuar em nosso meio. Em determinado momento haverá mais casos do que outros. No Brasil, nesse período, os casos aumentaram, tendo em alguns locais até 300% nos últimos 7 dias. Em Vilhena, precisamos reforçar as medidas de segurança, principalmente, quando a pessoa estiver sentindo um resfriado e doente. Se possível, ficar isolado, conforme prescrição médica. E, com certeza, ter os cuidados preventivos através das vacinas, conforme recomenda o Ministério da Saúde com as doses de reforço”, disse.

Para ele, é necessário que as pessoas continuem com a higienização das mãos com álcool em gel e uso de máscara.

“De início, as pessoas foram se vacinar. Mas hoje, não há essa vontade de imunização porque as pessoas pensam que não precisam mais. É importante que as pessoas retomem esses cuidados através da vacina e as recomendações básicas”, afirma.